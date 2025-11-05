«Монако» Головина с трудом победил «Буде-Глимт» Хайкина в ЛЧ

«Монако» на выезде одержал победу над норвежским «Буде-Глимт» в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

В конце первого тайма единственный мяч забил Фоларин Болагун. Он с острого угла пробил под перекладину без шансов для российского вратаря Никиты Хайкина.

Во второй половине встречи хозяева доминировали и имели несколько возможностей сравнять счет. Однако свои моменты они не использовали, а кроме того, доигрывали матч вдесятером. На 81-й минуте польский судья Дамиан Сильвестшак предъявил желтую карточку Йостейну Гундерсену, но после подсказки видеоассистентов посмотрел повтор и изменил решение, удалив игрока за грубую игру.

Полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч. В голевой атаке он не принял участия. При этом он нанес удар по воротам, а также совершил несколько фолов.

Эта победа стала для французской команды первой в текущем розыгрыше ЛЧ. На старте общего этапа монегаски проиграли «Брюгге» со счетом 1:4, а затем сыграли вничью с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» — 2:2 и 0:0 соответственно. Следующим соперником «Монако» будет кипрский «Пафос», эта игра состоится 26 ноября.

