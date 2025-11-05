Флик может покинуть «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик может покинуть каталонский клуб по окончании сезона, сообщает ABC.

Немецкий специалист проинформировал свой тренерский штаб о намерении уйти летом из‑за накопившейся усталости. Флик разочаровался в отношении к делу некоторых игроков и сожалеет об отсутствии поддержки от руководства.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 25 очков. Отставание от мадридского «Реала» составляет пять очков.

60‑летний Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне он привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.

