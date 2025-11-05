ЦСКА проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» обыграло московский ЦСКА в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

© Telegram-канал «ПФК ЦСКА»

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Ражаб Магомедов, который реализовал пенальти на пятой компенсированной к первому тайму минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

Ответный матч между командами будет сыгран в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Примечательно, что матч 15-го тура чемпионата России команды также сыграют друг против друга в Каспийске — 8 ноября. Игра начнется в 16:30 мск.

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для армейского клуба этот трофей Кубка стал девятым в истории.