Ташуев назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением, кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в первой части сезона-2025/2026.

"Лучшие игроки первой части сезона - Батраков и Кисляк. Меня радует, что молодые россияне так играют. Когда нас отстранили, я сразу сказал, что нужно открывать молодёжь. Так и произошло. У нас хорошая, молодая сборная", — цитирует Ташуева Metaratings.

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ с 10 забитыми мячами. Кроме того, на счету 20-летнего игрока четыре результативные передачи в 14 матчах чемпионата. Матвей Кисляк из ЦСКА также провёл 14 встреч в РПЛ. В активе 20-летнего опорника девять результативных действий - четыре мяча и пять голевых передач.