Выяснилось, кто претендует на пост главного тренера «Фиорентины»

Чемпион мира в составе сборной Италии Алессандро Неста входит в число претендентов на пост главного тренера «Фиорентины», сообщает Corriere dello Sport.

Во вторник «Фиорентина» объявила об увольнении Стефано Пиоли с поста главного тренера. Руководство первой командой временно поручено Даниэле Галлоппе, который работает с молодежным составом.

Кроме Несты одним из основных кандидатов на вакантную позицию считается бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Также в число претендентов входят Тьяго Мотта, Рафаэлле Палладино и Роберто Манчини. Вариант с Роберто Д’Аверсой отпал из‑за недовольства болельщиков.

Последним местом работы 49‑летнего Несты была «Монца». По итогам прошлого сезона команда вылетела в Серию B, а Неста был уволен.

«Фиорентина» набрала четыре очка и не одержала ни одной победы в 10 матчах Серии А. Флорентийская команда занимает последнее, 20‑е место в турнирной таблице.

