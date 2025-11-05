Бизнесмена Садыгова пригласили на заседание по делу «Химок»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что бизнесмен Туфан Садыгов приглашен на заседание по делу подмосковных «Химок».

© Матч ТВ

В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По итогам прошлого сезона команда заняла 12‑е место в РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Химки» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

Летом турецкие СМИ сообщали, что бизнесмен Туфан Садыгов, оказывавший финансовую поддержку «Химкам», приобрел акции клуба «Серик Беледиеспор». Ранее в октябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сейчас важно определить, кто фактически управлял футбольным клубом «Химки», у которого имеются задолженности по зарплате перед сотрудниками.

В конце октября слушание дела «Химок» было отложено на 7 ноября.

— Продолжим заседание по футбольному клубу «Химки». На него 7 ноября приглашен Туфан Садыгов, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.