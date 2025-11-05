Семин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Реалом»

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Игра состоялась 4 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Хозяева обыграли испанский клуб со счётом 1:0. Единственный гол забил Алексис Мак Аллистер.

