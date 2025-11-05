Женскую сборную России могут допустить на международные турниры

Женскую сборную России по футболу хотят допустить на отборочный турнир к чемпионату мира 2027 года.

По информации телеграм-канала Sport Baza, возвращение женской национальной команды будет первым этапом по снятию бана. Матчи планируется проводить за пределами России. Среди возможных вариантов - Армения, Турция и Азербайджан. Также сообщается, что если это не приведёт к негативной реакции, то ФИФА и УЕФА вернутся к вопросу о возвращении мужских сборных.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах.

Отметим, что мужская сборная России в ноябре планирует провести две товарищеские игры. Подопечные Валерия Карпина 12 ноября сыграют против Перу в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", а 15 ноября примут на стадионе "Фишт" в Сочи сборную Чили. В октябре национальная команда выиграла обе встречи - 10 октября обыграли Иран в Волгограде со счётом 2:1, а 14 октября в Москве выиграли у Боливии 3:0.