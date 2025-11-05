Выяснилось, за сколько «Зенит» хочет продать бразильского полузащитника

«Зенит» не хочет продавать бразильского полузащитника Педро.

© ФК "Зенит"

Вчера, 4 ноября, «Спорт-Экспресс» сообщил, что 19-летним южноамериканцем интересуются английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Однако руководство сине-бело-голубых очень ценит игрока и рассчитывает, что через несколько сезонов хавбек станет суперзвездой. Петербургский клуб не будет рассматривать предложения ниже 50 млн евро. Одна из задач руководства — сохранить Педро.

В текущем сезоне 19-летний бразилец провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до конца декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 млн евро.

Всего в составе петербургской команды Педро провел 71 матч. Вместе с клубом он стал чемпионом России, обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

Сегодня, 5 ноября, «Зенит» сыграет против московского «Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.