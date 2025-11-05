Полузащитник «Динамо» выбыл до конца года

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет до конца года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок дёрнул мышцу в матче 14-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» (0:0). Ранее о наличии повреждения у хавбека бело-голубых сообщало издание «Спорт-экспресс».

Глебову 26 лет, за «Динамо» он выступает с зимы 2025-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу.

Действующий контракт футболиста с московским «Динамо» рассчитан до конца декабря 2030 года.