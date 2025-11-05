КДК рассмотрит поведение игроков "Спартака" и "Краснодара"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение игроков "Краснодара" и московского "Спартака" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 2 ноября в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

"Рассмотрим неподобающее поведение игроков "Краснодара" за два удаления. И неподобающее поведение "Спартака" за предупреждения пяти футболистов и одного официального лица клуба", - сказал Григорьянц.

Заседание пройдет 7 ноября.