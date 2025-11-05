Бубнов: к Кордобе предвзято относятся российские судьи

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе предвзято относятся российские судьи. В матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) форвард был сначала предупреждён, а потом удалён за фол на футболисте красно-белых Руслане Литвинове.

— Ну Кордобу достали эти судьи. Эта вся лига, он всё собирается, его Галицкий не отпускает, уходить из этого беспредела, из этого бандитизма судейского. Он встаёт (после столкновения с Литвиновым, за которую получил жёлтую карточку — Прим. «Чемпионата») и начинает возмущаться. Причём не на этого, Литвинова, а идёт к этому судье, резервному. А знаешь почему?

— Потому что резервный нажаловался главному, обратил его внимание.

— Да! Хотя это не его функция.

— Почему? В том числе.

— В том числе. Боковой стоит рядом, ну какой резервный?! Поднимается Литвинов, он подходит к нему, говорит: «Ну ты же знаешь, я тебя не бил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».