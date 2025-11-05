Экс-защитник «Динамо» оценил возможную смену Карпина на Личку

‎Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин поделился мнением о возможном возвращении Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

‎

‎48-летний чех был уволен из московского клуба в мае 2025 года. Обязанности главного исполнял Ролан Гусев, после чего в команду пришел Валерий Карпин.

‎

‎«Личка неплохо зарекомендовал себя работой в РПЛ. Но в «Динамо» он ставил тот же футбол, что и в «Оренбурге». Во второй заход в «Динамо» он не покажет ничего нового, если это случится», — заявил Точилин.

‎

‎После «Динамо» Личка возглавил турецкий «Фатих Карагюмрюк», но после 4 месяцев работы в клубе специалист был уволен. Сейчас чешский тренер находится без клуба.

‎

‎После 14 туров РПЛ динамовцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

‎

‎Сегодня, 5 ноября, бело-голубые сыграют против «Зенита» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:30 по московскому времени.