Донецкий «Шахтер» хотят заявить во Вторую лигу России

Временно исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Евгений Ширшов заявил о намерении заявить «Шахтер» в LEON Вторую лигу.

© Sports.ru

– «Шахтер» планирует заявиться во Вторую лигу? Это правда, могу подтвердить.

– Есть ли в планах увеличение финансирования клуба под всероссийские соревнования?

– Конечно! Более того, у футбольного клуба «Шахтер» есть планы по созданию академии на территории Донецкой Народной Республики, где мы будем готовить детей с малого возраста.

– Это возможно в данный момент?

– У нас все возможно.

– Правильно понимаю, что домашние матчи Второй лиги команда будет проводить не в ДНР?

– Пока что домашние матчи команда будет проводить не в Донецке и не в Республике.

– В Крыму?

– Не в Крыму. Пока не будем раскрывать всех секретов. Мы знаем место домашних игр, но это точно не в ДНР. На сегодняшний день мы не можем обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий, – сказал Ширшов.