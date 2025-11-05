Экс-тренер знаменитого игрока обвиняется в насилии над детьми-футболистами

Бывший футбольный тренер и наставник Антуана Гризманна Эрик Олхатс может получить 8 лет тюремного заключения за сексуальное насилие над детьми-футболистами. Об этом сообщает Le Figaro.

5 ноября прокуратура Франции выдвинула соответствующие требования на заседании уголовного суда Байонны.

62-летнего тренера обвиняют в сексуальном насилии, развращении несовершеннолетних и хранении детской порнографии. Шесть бывших футболистов клуба «Авирон Байонне» заявили о противоправных действиях в период с 1997 по 2002 год, а также в 2021-2022 годах.

Олхатс полностью отрицает все обвинения, характеризуя их как «ложь и неверное толкование».

Прокурор Каролина Паризель потребовала применения дополнительных мер: принудительного лечения, запрета на посещение спортивных объектов и контактов с несовершеннолетними.

В 1991 году Олхатс уже получал условный срок за развратные действия. Тренер работал с Гризманном с 2005 по 2017 год, сыграв роль в его переходе в «Реал Сосьедад».