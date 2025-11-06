Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Юпамекано

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано интересен мадридскому «Реалу». Клуб из столицы Испании пока не ведёт переговоры с футболистом сборной Франции, но готов вступить в них, если он не достигнет соглашения о новом контракте с мюнхенцами. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайндера, на данный момент представители Юпамекано ведут переговоры с «Баварией». Новый контракт с французом может быть заключён до 2030 или 2031 года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг» за € 60 млн. В нынешнем сезоне Деотшанкюль принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.