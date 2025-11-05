Экс-защитник сборной СССР назвал любимых комментаторов «Матч ТВ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал корреспонденту «Спорт День за Днем» Анне ИВАНОВОЙ любимых комментаторов «Матч ТВ», комментирующих матчи РПЛ.

© ФК "Зенит"

— Генич неплохо комментирует и Черданцев. Вот эти двое мне нравятся. Даже Черданцев больше, — отметил Пономарев.

— Что конкретно вам нравится?

— Он конкретно говорит про футбол, конкретно указывает ошибки, какие делают футболисты, и, в общем-то, объективно ведет репортаж.

— И кто напротив раздражает?

— Я не запоминаю, кто раздражает, честно говорю. В такие моменты я выключал звук и не обращал внимания ни на что, кроме футбола. Слушать галиматью и разные глупости не могу. А вот кто — специально даже не посмотрел и прослушал. Были такие моменты, даже несколько раз.

31 октября РПЛ и «Матч ТВ» продлили контракт на четыре года. Новое соглашение действует с сезона 2026/2027 и до окончания сезона 2029/2030.