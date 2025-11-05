Непомнящий: «Динамо» штормит

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что московскому «Динамо» важно добиться хороших результатов в рамках Фонбет Кубка России. На стадии 1/4 финала Пути регионов турнира бело-голубые сыграют с «Зенитом». Первая игра пройдёт сегодня, 5 ноября.

«Динамо» штормит. Кубок им нужен — это продолжение работы. Тренер не может сделать так: здесь я не работаю, а там делаю. Участие в Кубке полезно в выборе состава и определении философии, каким путём идти. Матч с «Зенитом» — нужная игра для «Динамо». Тренер всегда использует в своей работе такие матчи», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.