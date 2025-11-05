Спортдир "Пари НН" ответил, почему Дзюба не подходит команде

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов прокомментировал, почему Артём Дзюба не сможет усилить команду.

© ФК "Акрон"

"Здесь то же самое, что и со Смоловым - тот футбол, в который мы играем, он несколько другой. Артём тоже большой профессионал, но как игрок он подходит больше для другого футбола, нежели для нашего", - сказал Удальцов в интервью "РБ Спорт".

Артём Дзюба с сентября 2024 года играет за тольяттинский "Акрон". За этот период нападающий принял участие в 37 встречах, отметился 14 голами и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом истекает этим летом. Также форвард является лучшим бомбардиром российского футбола и национальной команды.

После 14 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Акрон" занимает 10 место в турнирной таблице с 15 набранными очками, а "Пари НН" располагается на 16 строчке с семью баллами.