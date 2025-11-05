Названа лучшая вратарская школа в России

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв назвал лучшую вратарскую школу в России. По словам специалиста, такой школой может похвастаться футбольный клуб «Краснодар».

«У нас всегда были классные вратари, Россия и по сей день остаётся полна талантами. Основной задачей является найти их и развить! На сегодняшний день объективно ведущая вратарская школа — «Краснодар». Об этом говорит количество выпускников за последние годы: Сафонов, Агкацев, Латышонок, Адамов, ещё пара ребят в клубах ФНЛ. А ведь лет пять назад такого не было. В России сейчас на сборы национальной команды в общем списке из четырёх голкиперов трое могут быть воспитанниками «Краснодара». Надо признать: они безоговорочно удерживают лидерство. В моём представлении добиться успехов можно благодаря выстроенной и отлаженной системе. Селекция: набор и отбор — чем больше ребят ты просеиваешь, тем выше вероятность найти талант. Инфраструктура: условия для проживания, тренинга и восстановления спортсменов. Кадры: подбор команды тренеров, их обучение для повышения квалификации. Раньше в «Краснодаре» работал Алексей Антонюк — хороший специалист, мы с ним постоянно пересекались на разных конференциях. Сейчас там успешно трудится Михаил Савченко, с ним мы тоже знакомы. Создание философии: стиль игры, от него выстраивается тренировочный процесс. А также формирование менталитета, соответствующего самым высоким амбициям клуба. Внедрение новаций, современных технологий — надо полагать, в «Краснодаре» всё это существует и, как видим, работает», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.