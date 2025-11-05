В РФС прокомментировали информацию о скором допуске женской сборной России

Информация о скором допуске женской сборной России к турнирам под эгидами Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не соответствует действительности. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что международные организации изучают вариант с допуском женской сборной России к отбору на чемпионат мира 2027 года. Квалификация должна начаться в феврале 2026-го.

"Никаких изменений пока нет, - сказал Митрофанов. - Нужно спросить у тех, кто пишет. Но, вообще, мы ведем работу с УЕФА и ФИФА, конечно, как и всегда".

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября.