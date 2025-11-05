«Оренбург» и «Краснодар» назвали составы на матч КР

«Оренбург» и «Краснодар» назвали стартовые составы на первый матч ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Оренбург»

Встреча состоится 5 ноября на стадионе «Газовик» и начнется в 16:00 мск.

Стартовый состав «Оренбурга»: Николай Сысуев (вратарь), Артем Касимов, Станислав Олейник, Николай Косерик, Станислав Поройков, Владислав Камилов (капитан), Владан Бубанья, Павел Горелов, Степан Оганесян, Максим Савельев, Алешандре Жезус.

Стартовый состав «Краснодара»: Александр Корякин (вратарь), Валентин Пальцев, Виталий Стежко, Артём Хмарин, Джованни Гонсалес, Никита Кривцов (капитан), Кевин Ленини, Данила Козлов, Гаэтан Перрен, Густаво Фуртадо, Казбек Мукаилов.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР с 15:45 и 15:55 соответственно. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.