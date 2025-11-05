Возраст игроков в РПЛ снижается

Средний возраст игрока в Мир РПЛ снижается.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Согласно данным презентации, средний возраст игроков, выходивших на поле в матчах чемпионата России в текущем сезоне, составляет 25,1 лет.

Отмечается, что российские футболисты в возрасте до 21 гола включительно получают 8,2% от общего игрового времени. Доля дебютантов текущего сезона среди молодых игроков до 21 гола включительно составляет 34%.