Глава РПЛ назвал главную характеристику чемпионата

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о главной характеристике чемпионата.

"РПЛ - прежде всего спортивное состязание. В последнее время наш чемпионат отличается высокой конкурентностью. В последние два года интрига жила до конца, до последнего тура, всё менялось в режиме онлайн. Конкурентный чемпионат - главная характеристика РПЛ", - передаёт слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что действующим чемпионом России является "Краснодар". Они набрали в прошедшем сезоне 68 очков и опередили на один балл "Зенит", который до этого шесть раз подряд выигрывал Российскую Премьер-Лигу.

В текущем сезоне "Краснодар" лидирует после 14 туров, имея в своём активе 32 набранных очка, на втором месте располагается ЦСКА с 30 баллами, а на третьем - Зенит с 29.