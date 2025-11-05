Тренер «Урала» рассказал о визите в один из старейших футбольных клубов мира

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв рассказал о визите в один из старейших футбольных клубов мира. По словам специалиста, он посещал «Мюнхен-1860».

«Общее число клубов Германии, Нидерландов и Австрии в списке моих посещений около 15. Во время последних визитов побывал в одном из старейших клубов мира «Мюнхен-1860». По разным причинам клуб ныне выступает в третьей лиге, но для их уровня там достаточно приличная инфраструктура. В тренировочном центре вместе с профессиональной командой базируется и футбольная академия. Как всегда, впечатлила атмосфера домашнего матча, трибуны стадиона вместимостью 15 тыс. были заполнены», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.