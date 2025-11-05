Непомнящий обозначил главную проблему Соболева

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился мнением о форварде «Зенита» Александра Соболева.

‎«Проблема не в мастерстве Соболева, а в его характере или неумении правильно оценить ситуацию, себя и то, как себя в этой ситуации надо вести. Конечно, Соболеву нужно поменять клуб», — сказал Непомнящий.

‎В нынешнем сезоне 28-летний Соболев провел 17 матчей, отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Соглашение нападающего с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027 года.

‎Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 6 млн евро.

‎3 ноября в интервью «Спорт День за Днем» генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сказал, что его команде было бы очень интересно взять в аренду Соболева.

‎После 14 туров чемпионата России «Зенит» находится на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. Клуб с берегов Невы отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.