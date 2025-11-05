Тьерри Анри раскритиковал Винисиуса

Бывший французский нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри раскритиковал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора за игру в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов УЕФА. В прошедшей накануне встрече победу одержала английская команда со счётом 1:0.

«Не понимаю, почему он не оказывал давления на крайнего защитника «Ливерпуля». Нужно играть с тем, что есть, играть по ситуации. Винисиус же прессинговал Конора Брэдли, может, первые пять-семь минут, а потом отпустил оппонента по бровке. Зачем? Почему ты даёшь ему свободное пространство? Дави на него, пока он не получит жёлтую, и тогда эффективность его защиты снизится. Но Вини этого не сделал», — приводит слова Анри интернет-портал Liverpool.com.