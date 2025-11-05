Нападающий «Барселоны» высказался о своем будущем

Левандовски о будущем: «В моем возрасте я думаю о том, что лучше, но никуда не спешу. Я сосредоточен на этом сезоне»
Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем будущем. Контракт 37-летнего форварда с «Барселоной» истекает следующим летом.
«Я чувствую себя хорошо после травмы. Физически – очень хорошо. Сейчас я уже с командой и сыграл несколько минут три дня назад. Самое важное сейчас – это то, как я могу помочь команде. Что касается моего будущего, я спокоен: в моем возрасте я думаю о том, что будет лучше. Мне есть над чем работать, впереди много матчей – и с клубом, и со сборной. Только это у меня в голове. Я хочу забивать голы и помогать своей команде. Я никуда не спешу. В конце концов, самое важное – это то ощущение, которое у меня будет. Сейчас мне не нужно думать о своем будущем, в моей жизни может произойти много всего. Я очень сосредоточен на этом сезоне», – сказал Левандовски.
