Защитник «Зенита» высказался о молодых игроках команды

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о работе молодых игроков команды во время тренировок и матчей.

— Как вам зенитовская молодёжь в матчах и на тренировках?

— Хорошие ребята, большой потенциал у них. Но сейчас эта похвала не совсем уместна. Впереди у них долгий путь, много работы. Они должны доказывать каждый день, в том числе и себе, — ​никаких поблажек, только конкуренция даёт рост. Самое главное — ​держать фокус на футболе и отстраниться от того, какие они хорошие и классные. Мы же их где нужно — ​поддержим, где нужно — ​поругаем.

— Можете пихнуть, если есть за что?

— Могу и подсказать, и пихнуть. Знаю, что некоторые обижаются, но это не только молодых касается. Мне нравится говорить на футбольном поле. Это не зависит от статуса и возраста игрока, к которому я обращаюсь. Понятно, что, если человек старше меня, обращение может быть чуть более уважительным, но тоже требовательным, если к тому располагает ситуация, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба с берегов Невы.