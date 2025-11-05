«Динамо» Мх и ЦСКА назвали составы на матч Кубка России

Махачкалинское «Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на первый матч ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в Каспийске начнется в 18:15 мск.

Стартовый состав «Динамо» Мх: Давид Волк (вратарь), Эддин Аззи, Андрес Аларкон, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Идар Шумахов (капитан), Абдулпаша Джабраилов, Ражаб Магомедов, Шамиль Гаджиев, Никита Глушков, Гамид Агаларов.

Стартовый состав ЦСКА: Владислав Тороп (вратарь), Данил Круговой, Жоао Виктор, Джамалутдин Абдулкадыров, Артем Бандикян, Родриго Вильягра, Даниэль Руис, Эрике Кармо, Матвей Кисляк (капитан), Тамерлан Мусаев, Артем Шуманский.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР с 18:00 и 18:10 соответственно. Также за ходом игры можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.