Парижский суд проведет слушания по спору между Мбаппе и ПСЖ 17 ноября

Французский футбольный клуб ПСЖ и игрок испанского "Реала" Килиан Мбаппе были вызваны в Парижский суд по трудовым спорам, слушания планируется провести 17 ноября. Об этом сообщило агентство AFP.

Стало известно, когда пройдут слушания по спору между Мбаппе и ПСЖ
По данным источника, дело будет рассматриваться без процедуры примирения, окончательное решение ожидается через несколько месяцев. Ранее стало известно, что Федерация футбола Франции и Профессиональная футбольная лига Франции обязали ПСЖ выплатить Мбаппе €55 млн, которые клуб, по мнению игрока, должен ему по старому контракту.

Мбаппе 26 лет, он выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с "Реалом" на правах свободного агента. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

