Стало известно, когда пройдут слушания по спору между Мбаппе и ПСЖ

Французский футбольный клуб ПСЖ и игрок испанского "Реала" Килиан Мбаппе были вызваны в Парижский суд по трудовым спорам, слушания планируется провести 17 ноября. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным источника, дело будет рассматриваться без процедуры примирения, окончательное решение ожидается через несколько месяцев. Ранее стало известно, что Федерация футбола Франции и Профессиональная футбольная лига Франции обязали ПСЖ выплатить Мбаппе €55 млн, которые клуб, по мнению игрока, должен ему по старому контракту.

Мбаппе 26 лет, он выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с "Реалом" на правах свободного агента. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.