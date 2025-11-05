«Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России

Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл московский клуб, голом на 53-й минуте отметился Иван Сергеев. «Зенит» сравнял на 76-й минуте, гол на свой счет записал Педро, его ассистентом выступил Иван Сергеев. Победный гол «Динамо» оформил Ульви Бабаев с передачи Константина Тюкавина на 82-й минуте. Финальную точку в матче на 90+3-й минуте поставил Тюкавин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Счет не открыт.

Ответный матч будет сыгран в Москве на стадионе «Динамо» 27 ноября. Начало встречи — 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для армейского клуба этот трофей Кубка стал девятым в истории.