"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче 1/4 финала Кубка России

Московский "Спартак" со счетом 3:1 обыграл столичный "Локомотив" в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Лукойл-Арена".

Голы в составе победителей забили Ливай Гарсия (4-я минута, 49) и Маркиньос (55). У проигравших отличился Алексей Батраков (66). На 80-й минуте Батраков не реализовал 11-метровый.

Ответная игра пройдет на "РЖД-Арене" 26 ноября.

По итогам группового этапа "Спартак" стал победителем группы C, набрав 13 очков в шести матчах. "Локомотив" финишировал вторым в группе D с 13 очками, пропустив вперед ЦСКА.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).