В "Динамо" прокомментировали грядущее 50-летие без чемпионства

Член совета директоров "Динамо" Анатолий Гулевский высказался о приближении 50-летнего юбилея без побед в чемпионате страны.

"Это безобразие. Все мы ждем от нашей любимой команды побед, радости и чемпионства. В позапрошлом сезоне были в одном шаге от титула, но удача нам не улыбнулась. Но все равно все будет хорошо, мы, болельщики и административный состав очень верим в команду "Динамо", все у нас будет впереди", – приводит слова Гулевского "Матч ТВ".

Московская команда в последний раз становилась чемпионом СССР в 1976 году. Последний трофей "Динамо" завоевало в 1995 году. Тогда бело-голубые выиграли Кубок России.

В среду, 5 ноября "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала Кубка России. В турнирной таблице Российской Премьер-лиги команда Валерия Карпина занимает восьмое место, набрав 17 очков в 14-ти турах чемпионата России.