ЦСКА готов помочь "Спартаку"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов помочь "Спартаку" в связи с попаданием компании "Лукойл" под санкции США.

"Безусловно, мы готовы. Мне очень нравится фраза, которую я часто напоминаю коллегам: на поле наши команды — соперники, но в кабинетах, в хорошем смысле этого слова, мы должны быть единомышленниками и пытаться особенно в условиях жестких ограничений, санкций, друг другу помогать, идти вперед", – приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".

Отметим, что генеральным спонсором футбольного клуба "Спартак" является нефтегазовая компания "Лукойл". Ранее Министерство финансов США включило ее в санкционный список.

В четверг, 6 ноября "Спартак" встретится с "Локомотивом" в рамках первого четвертьфинального матча Кубка России. Матч состоится на домашнем поле красно-белых "Лукойл Арена" в Москве. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.