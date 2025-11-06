В ЦСКА ответили, подходит ли к концу карьера Акинфеева

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что карьера голкипера клуба Игоря Акинфеева не подходит к концу, передает «Чемпионат».

«Что касается окончания карьеры Акинфеева, не думаю, что подходит к концу. Мне кажется, что Игорь вполне способен ещё достаточно долго продолжать карьеру профессионального футболиста. Не могу загадывать сколько», — сказал Бабаев.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной РФ он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.