Алаев ответил, состоится ли зимний Кубок РПЛ в 2026 году

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил вероятность проведения зимнего Кубка РПЛ в 2026 году.

© Rusfootball

"Сейчас подтвердить проведение зимнего Кубка мы не можем. Тем не менее, вне зависимости от этого, мы сделаем все, чтобы турнир провести. Мы запланировали его в Абу-Даби, запланировали стадион и сроки. Ведем переговоры с участникам, осталось решить вопрос финансирования", — приводит слова Алаева "Спорт-Экспресс".

Товарищеский турнир, организованный РПЛ, проводится в зимнее время года в ОАЭ. Впервые он состоялся в 2023 году. В первые два сезона его выиграл "Спартак". Действующим победителем является "Зенит". Согласно календарю Российской Премьер-лиги, зимняя пауза в нынешнем сезоне начнется после 9 декабря. Клубы уйдут на перерыв после 18-го тура чемпионата России.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является "Краснодар", набравший 32 очка в 14-ти турах. Второе место занимает ЦСКА с 30 очками. "Зенит" замыкает тройку лидеров, записав в свой актив 29 очков.