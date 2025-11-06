В РФС рассказали о переговорах с ФИФА и УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу допуска России на международные соревнования, передает «Чемпионат».

«Переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России и клубов к участию в официальных международных соревнованиях в настоящий момент продолжаются. Что-то дополнительное пока прокомментировать не можем», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

