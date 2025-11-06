Президент «Карабаха» высказался о поддержке клуба из России

Президент «Карабаха» Тахир Гёзель высказался о поддержке клуба из России на матче Лиги чемпионов с «Челси». Команды встретились в рамках 4-го тура общего этапа турнира. Игра состоялась 5 ноября в Азербайджане. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 2:2.

– В Баку на Лигу чемпионов приезжают болельщики из России? Я рад, что у «Карабаха» есть такая поддержка из России. Тем более, сегодня для нас был большой день. «Челси» – одна из главных команд в мире. Гордимся тем, что у нас получается. А с Россией у нас отличные отношения и совместная история. Так что поддержке из России только рады, — сказал Гёзель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.