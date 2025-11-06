Аршавин назвал четырех претендентов на чемпионство РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ», что петербургская команда наравне с «Краснодаром», «Локомотивом» и ЦСКА будет бороться за чемпионство в МИР РПЛ.

После 14 туров МИР РПЛ в таблице лидирует действующий чемпион России «Краснодар» (32 очка), дальше идут ЦСКА (30), «Зенит» (29), «Балтика» и «Локомотив» (по 27).

— «Зенит» хорошо играет. Удалось Семаку стабилизировать команду, нащупать тот футбол, который он хочет видеть?

— Думаю, это покажут оставшиеся четыре игры (до зимней паузы). «Зенит» выправил турнирное положение, наверное, удалось найти тот пазл, который может давать оптимальный результат без чистого нападающего. Но это те реалии состава, которые есть у «Зенита».

— Команда остается явным фаворитом в чемпионской гонке?

— «Зенит» — один из участников гонки, потому что не находится на первом месте.

— Хватит ли «Локомотиву» и ЦСКА ресурсов, чтобы претендовать на титул?

— Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство, — сказал Аршавин «Матч ТВ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

