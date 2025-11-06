Агент Глебова прокомментировал слухи о переходе игрока ЦСКА в чемпионат Турции

Таймаз Хархаров, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Кирилла Глебова, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны турецкого «Трабзонспора».

«Трабзонспор» меня никуда не приглашал. Да и я поехал бы в Турцию лишь в туристических целях. Не планируем везти туда Глебова, не стоит даже об этом говорить. Из Турции со мной никто не связывался. Я даже не помню, чтобы «Трабзонспор» за кого-то много платил. Может, и было когда-то, но не думаю, что трансфер Глебова будет им по силам», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Трабзонспор» пригласил агента Глебова на переговоры.