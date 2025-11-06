Российский нападающий близок к уходу из греческого ПАОКа

Российский нападающий греческого клуба ПАОК Фёдор Чалов может сменить команду в ближайшее время.

Экс-форвард ЦСКА Фёдор Чалов может покинуть ПАОК. Как сообщает Telegram-канал "Mash на спорте", в россиянине не заинтересован главный тренер команды Разван Луческу. По данным источника, специалиста не устраивает уровень выступления российского нападающего, а уход из клуба может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что одним из кандидатов на замену Чалову в ПАОКе является форвард московского "Спартака" Ливай Гарсия, ранее выступавший в чемпионате Греции в составе клуба АЕК. Приобретение форварда сборной Тринидада и Тобаго, однако, выглядит трудноосуществимым из-за высокой зарплаты игрока и трансферной стоимости.