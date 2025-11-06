Семин объяснил причины успешного выступления «Карабаха» в ЛЧ

Известный российский тренер Юрий Сёмин объяснил причины успешного выступления азербайджанского «Карабаха» в Лиге чемпионов. После четырёх туров общего этапа турнира «Карабах» набрал семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Карабах» хорошо играет на международной арене. Это команда, которой давно руководит один тренер, к нему полное доверие и в клубе, и в стране. Он хорошо знает своё дело, развивает. Очень много квалифицированных иностранцев едут в «Карабах», это говорит о том, что у них хорошо работает селекция. Слабые легионеры к ним практически не попадают, поэтому и такие результаты в еврокубках. А возможность пройти в плей-офф всегда есть. Если они взяли очко с «Челси», это уже о многом говорит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.