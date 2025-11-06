Российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть "Атланту Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может покинуть клуб "Атланта Юнайтед" из американской МЛС уже этой зимой. Как сообщает Telegram-канал Sport Baza, ссылаясь на окружение футболиста, россиянин остался недоволен турнирным положением своего клуба, который не смог квалифицироваться в раунд плей-офф, и рассматривает возможность смены команды.

По данным источника, Алексей Миранчук изучает возможные варианты продолжения карьеры в другом месте. Отдельно отмечается, что футболист не рассматривает возможность своего возвращения в Россию.

Алексей Миранчук покинул московский "Локомотив", воспитанником которого является, в сентябре 2020 года. С тех пор футболист выступал за итальянские "Аталанту" и "Торино", а летом прошлого года перебрался в США и подписал контракт с "Атлантой Юнайтед".