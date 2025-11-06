Отар Кушанашвили: я дал импульс карьере Роналду

Шумен и бывший медиадиректор «Родины Медиа» Отар Кушанашвили рассказал, как он выбежал на поле в матче Чемпионата Европы-2004 Португалия – Россия после удаления вратаря российской сборной Сергея Овчинникова.

– На Евро-2004 ты выбежал на поле.

– Я хотел ударить судью и сказать ему, что он – пидорас. Потому что команда не играла. А кто виноват? Судья!

– Ты хотел ударить судью? Или ударил?

– Не добежал шага. Он отступил от меня, его прикрыли королевские гвардейцы.

– Ты успел пожать руку Луишу Фигу. Это правда?

– Абсолютная. Я не знал, что за ### этот Луиш Фигу. Но когда я освободился после заключения, мне в гостинице говорят: «Ты Фигу пожал руку!» Я не понимал: «Какую фигу я пожал?» Оказалось, что я пробегал мимо, пожал кому-то руку. Оказалось, это был Фигу.

Я помню с этими шутчками (показывает на мочки ушей – Спортс’‘) изумленного Роналду. Если бы я знал тогда, кем станет Роналду.

– Это был первый большой турнир Криштиану Роналду за сборную.

– Видишь, какой я импульс дал его карьере? [Он увидел] этот спринт! Он подумал: «Сука, научиться бы так бегать!»

– Тебя скрутили и посадили в тюрьму. Сколько ты просидел?

– Десять дней. Я поехал на судебное заседание. Судьей был, на мое счастье, футбольный болельщик. Он говорит: «Где была ваша голова, когда вы выбегали на поле?» Объясняю ему. В ответ он мне сказал самую смешную реплику: «Я видел оба матча сборной России [на Евро-2004]. Вы единственный из России, кто бегал!»

В тот момент я понял, что он меня отпустит. Я поклялся, что больше никогда не допущу таких эксцессов.

– Тебе тогда закрыли въезд в страны Евросоюза на 10 лет. После этого успел куда-то съездить?

– Никуда не ездил и не собираюсь.

Сейчас я бы сделал тоже самое. Утер бы нос тем, кому в 20 лет скучно жить, – сказал Кушанашвили.