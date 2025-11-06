Экс-футболист Корнаухов высказался о лучшем тренере РПЛ по итогам октября

Бывший российский футболист Олег Корнаухов объяснил, почему выбрал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером Мир РПЛ в октябре. В октябрьских матчах «быки» набрали девять очков из девяти возможных.

«Очень ровно прошёл этот месяц. Да, у «Краснодара» не было топовых соперников судя по таблице, все оппоненты были равными, но то, что команда входит в число претендентов на чемпионство и так уверенно держится – большая заслуга штаба Мусаева. Он стабилизировал состав, выигравший чемпионство, идёт по этому чемпионату очень уверенно, солидно – это как раз говорит о том, что Мусаев знает, что делает, и ему все верят в «Краснодаре». Этот месяц команда сыграла очень качественно, солидно, ровно, не потеряла ни одного очка», — приводит слова Корнаухова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В октябрьских матчах «Краснодар» набрал девять очков из девяти возможных. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на два очка. На третьей строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков.