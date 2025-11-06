Комментатор Орлов раскритиковал Семака

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо» подверг критике главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Очень много вопросов к Сергею Семаку и его тренерскому штабу. Своим стартовым составом Семак словно дал понять: если надо, во втором тайме отыграемся. Это же был просто подарок для «Динамо»!», — заявил Орлов.

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась победой московского клуба со счётом 3:1.

«Зенит» вышел в непривычном составе: Юрий Гошков сыграл фактически – слева в атаке, а Андрей Мостовой справа, также после первого тайма были произведены две замены.

После матча Сергей Семак комментируя выбор стартового состава заявил, что «состав на «Динамо» был связан с тем, что Мантуану нужно было отдохнуть».

«Зенит» прервал рекордную для клуба серию из 25 домашних матчей в Кубке России, в которых не пропускал больше 2-х голов.

Также клуб из Петербурга прервал рекордную для клуба серию из 20 домашних игр без поражений в Кубке России.

Матч с «Динамо» стала 50-м матчем в Кубке России под руководством Сергея Семака.