"Локомотив" может укрепить состав одним из игроков "Балтики"

Московский "Локомотив" может укрепить состав одним из игроков калининградской "Балтики".

© ФК "Балтика"

Латераль новичка Российской Премьер-Лиги "Балтики" Владислав Саусь может продолжить карьеру в московском "Локомотиве". Как сообщает издание "РБ Спорт", красно-зелёные собираются осуществить трансфер предстоящей зимой и уже сделали запрос по футболисту в калининградский клуб.

Владислав Саусь перебрался в "Балтику" из "Зенита"-2 летом прошлого года. В текущем сезоне на счету 22-летнего флангового игрока 13 матчей в РПЛ, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Сауся с "Балтикой" рассчитан до лета 2029 года.