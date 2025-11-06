Экс-защитник "Динамо" ответил на вопрос о положении дел Карпина

Бывший защитник московского "Динамо" Владимир Гранат ответил на вопрос о положении дел главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

© ФК "Динамо"

"Каков карт-бланш для Карпина? Всё зависит от руководства. Если они будут неудовлетворительными, то будут искать нового специалиста. До зимы останется точно, а там, если будет провальная весна, то могут и по ходу сезона убрать", — сказал Гранат Metaratings.

Валерий Карпин возглавляет московское "Динамо" с лета 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе с тренерской деятельностью во главе сборной России. После 14 туров бело-голубые располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 очками. Отставание от топ-5 составляет 10 очков.