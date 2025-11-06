Тюкавин отреагировал на баннер фанатов «Зенита»

Константин Тюкавин: над баннером фанатов «Зенита» просто посмеялся.

© Sports.ru

– В чем отличия тактики игры в чемпионате и сейчас, в Кубке?

– В чемпионате мы играли в три форварда – я, Ваня Сергеев и Мехди Маухуб. Возможно, было не совсем комфортно, задачи были чуть другие, чем обычно. В этот раз играли иначе – и это дало свои плоды.

– Видели баннер болельщиков «Зенита»?

– Видел, просто посмеялся.

– Обидный.

– Почему обидный? Вообще, у «Зенита» веселые болельщики, было классно разминаться на половине поля, где «Вираж». Что-то кричат…

– Что? Переходи в «Зенит»?

– Да нет. На самом деле не очень красиво это было с их стороны, но я все в шутку перевел и смеялся, – сказал нападающий «Динамо».